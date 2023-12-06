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Türkiye'den İsrail'in 'konut' onayına sert tepki! "Hiçbir şekilde kabul edilemez"

06.12.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yanı sıra yasa dışı yerleşimleri genişletmesini sert bir dille kınadı. Bakanlık, İsrail'in konut inşası planının onaylamasına "Hiçbir şekilde kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'den İsrail'in 'konut' onayına sert tepki! "Hiçbir şekilde kabul edilemez"

İsrail Gazze'yi istila etmeyi sürdürürken Doğu Kudüs'te bin 800 konut inşa edilmesini içeren plan da onaylandı. Bu gelişme üzerine Türkiye'den sert tepki geldi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir."

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Dışişleri Bakanlığı
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