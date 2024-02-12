Türkiye'den İsrail'in Refah saldırılarına sert tepki: 'Bu harekat planın bir parçası'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılara yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atılması için çağrıda bulunuldu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





