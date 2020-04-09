Türkiye'den İtalya'ya koronavirüs yardımı!

14 Mart'ta İtalya Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Massimo Cardillo tarafından Türk yetkililere "Yardım Talebi" başlıklı bir e-posta gönderildi.

DÜNYADA SADECE TÜRKİYE'DEN UYUMLU DONÖR ÇIKTI



Kök hücre nakli planlanan çocuk hasta için uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada, dünyada sadece Türkiye'den uyumlu donör çıktığı belirtildi.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan uçuş yasakları ve benzeri kısıtlamaların olduğu dönemde, İtalyan çocuğun hayata tutunması için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla kök hücreler standartlara uygun olarak temin edildi.

Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından, kök hücrelerin İstanbul'da veya Atina'da uygun prosedürler çerçevesinde teslim edilmesi planlandı ve değerlendirmenin ardından teslimatın İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

31 MART'TA ÖZEL JET ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ



Bunun üzerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerekli tüm önlemler alındı. İtalya'dan gelecek personelin Kovid-19 testinin "negatif" çıktığının teyit edilmesinin ardından havalimanında teslimat için izole bir oda hazırlandı.