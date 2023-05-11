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Türkiye'den kritik talep! Irak petrol ihracatının yeniden başlatılması için...

11.05.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), bölge petrolünün ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulundu. Yapılan açıklamanın devamında "Petrol ihracatının başlatılması için IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye’den cevap bekliyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den kritik talep! Irak petrol ihracatının yeniden başlatılması için...

Irak, petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulundu. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmanın ardından bölge petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihracatının başlatılması için tüm prosedürlerin tamamlandığı aktarıldı.

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'TÜRKİYE'DEN CEVAP BEKLİYORLAR'

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi’nin (SOMO) dün Kerkük - Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulunduğunu belirten açıklamada "Petrol ihracatının başlatılması için IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye’den cevap bekliyorlar" denildi.
Irak'ın 25 Mart'ta Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durdurulmuştu. (İHA)

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Türkiye Irak Petrol

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