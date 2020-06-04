Türkiye'den Nijer'e yardım eli

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce 80’nin üzerinde ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan cerrahi maske, N-95 maske, koruyucu gözlük ve tulum bu seferde Nijer’e gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından Nijer’e hareket etti.

Nijer’e gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözüne hem Türkçe hem de Fransızca yer verilirken, alta iliştirilmiş olan, “Türkiye'den Nijer halkına sevgilerle” notu ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

