Türkiye'den Suriye açıklarında 'Onur' operasyonu! Görüntüler yayınlandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 'Onur' operasyonunun görüntülerini yayınladı.

"135 PERSONEL GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy operasyonla ilgili olarak "Dün yaptığımız Onur Operasyonu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti. Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." açıklamasını yaptı.

