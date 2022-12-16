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Türkiye'den yer alan tek isim oldu! Prof. Dr. Hüseyin Arslan, mucitler 'Oscar'ını kazandı

16.12.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından belirlenen 169 akademik mucit arasında yer aldı. 169 mucit akademisyen arasında Türkiye’den tek isim olarak yer bulma başarısı gösteren Prof. Dr. Arslan 'Ülkem adına çok gururluyum" dedi.

Türkiye'den yer alan tek isim oldu! Prof. Dr. Hüseyin Arslan, mucitler 'Oscar'ını kazandı

Akademinin ‘Oscar’ı olarak gösterilen Ulusal Mucitler Akademisi (NAI); yaşam kalitesi, ekonomik gelişme ve toplumun refahı üzerine olağanüstü buluşlar gerçekleştiren yılın akademisyenlerini açıkladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, dünyanın dört bir yanından seçilen 169 mucit akademisyen arasında Türkiye’den tek isim olarak yer bulma başarısı gösterdi. Çalışmalarına İstanbul Medipol Üniversitesinde devam eden Prof. Arslan, kablosuz haberleşme alanında yaptığı yenilikçi çalışmalar nedeniyle NAI 2022 listesinde kendisine yer buldu. Arslan’ın fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği gibi konularda 100’den fazla patenti ve başvurusu bulunurken 10’un üzerinde patenti ise değişik firmalara lisanslandı.

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PROF. DR. ARSLAN: ÜLKEM ADINA ÇOK GURURLUYUM

NAI 2022’de yer almanın çok zor ve rekabetçi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Arslan, haberi aldığında laboratuvar ekibi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Türkiye adına çok sevindiğini belirtti. NAI’nın çalışmalarına değer vermesinin gurur verici olduğunu kaydeden Arslan, şöyle dedi:

“Gerçekleştirdiğimiz tüm buluşlar takım çalışmasının sonucu. Bu büyük onur benim kadar ekibimizde yer alan araştırmacıların eseri. Onlar adına çok gurur duydum, mutlu oldum. Bilimsel çalışmaların endüstriye katkısını çok önemsiyorum. Buluşların ürüne dönüştürülmesi hem ekonomik değer kazandırıyor hem endüstrimizin güçlenmesine kapı aralıyor hem de ürünlerimizi dünya pazarında korurken rekabet edebilme yeteneği kazandırıyor. Yaptığımız araştırmaların akademik değerini üst düzeyde korumayı ve gerçek hayata anlamlı bir şekilde uygulayabilmeyi önemsiyor, bu durumu da öğrencilerimize aşılıyorum.”
 

6G ALANINDA ÖNCÜ İSİM: PROF. DR. HÜSEYİN ARSLAN

Kablosuz haberleşme teknolojileri alanında yenilikçi teknikler geliştiren Prof. Dr. Hüseyin Arslan, aynı zamanda Türkiye’yi 6G’ye hazırlayan ekibin de başında bulunuyor. Uluslararası hakemli dergilerde 200’den fazla yayımlanmış makalesi bulunan Arslan, endüstri ve sanayi iş birliğinin oluşması için büyük emek sarf ederken 6G teknolojilerinin geliştirilmesi ve doğru ekosistemin kurulması için üst düzey kamu kuruluşları ve bu alanda çalışan özel sektörle iş birliği halinde adımlar atıyor. Aynı zamanda ‘5G ve Ötesi Araştırma Laboratuvarı’nın yöneticisi olarak da görev yapan Arslan, 2021 yılı verilerine göre Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde de yer almıştı. Arslan, 2017 yılında ‘Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisi’nde; kablosuz iletişim sistemleri, kablosuz ağlarda girişim yönetimi ve akıllı kablosuz haberleşme sistemleri, fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği alanlarındaki akademik ve endüstriyel çalışmaları nedeniyle TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne de layık görülmüştü.

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