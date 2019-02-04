'Türkiye, dünyada ilk 10 savunma üreticisinden biri'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, "Türk savunma sanayisinin geçmiş 15 yılına baktığımızda yukarı doğru giden geniş bir yelpaze ile dünyadaki ilk 10 savunma üreticisinden bir tanesi haline geldiğimizi rahatlıkla görebiliyoruz" dedi. 'Türkiye ile ABD Uzay, Havacılık ve Savunma Sektörleri Toplantısı', Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yapıldı. Toplantıya uzay, havacılık ve savunma sektörlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, kendi geliştirdikleri özgün tasarımlara değinerek şunları söyledi: "Milli tankımızı hiçbir katkı olmadan kendimiz geliştirdik. Kendi eğitim uçaklarımızı geliştirdik. Özgün helikopterimiz Gökbey şuanda test uçuşlarına devam ediyor. Türk savunma sanayisinin geçmiş 15 yılına baktığımızda yukarı doğru giden geniş bir yelpaze ile dünyada ki ilk 10 savunma üreticisinden bir tanesi haline geldiğimizi rahatlıkla görebiliyoruz. 100 büyük savunma firması endeksinde de geçen sene 4 firmamız vardı, bu sene 5 firmamızın girmesini bekliyoruz."

F35 projesinde Türkiye’nin ciddi katkısının olduğuna değinen Demirel, "Türkiye bu projeye en başından beri tasarım ortağı olarak katılıyor. Şuanda uçakların belli bir bölümü tüm dünya ülkeleri için Türkiye’de üretiliyor. Çok ciddi ortaklıklarımız var ve tüm ortaklarımız ile güzel bir işbirliği yaptığımızı düşünüyoruz" dedi. 'ABD’NİN GETİRDİĞİ YÜZDE 25’LİK VERGİ, DEMİR ÇELİK İHRACATINI ETKİLEDİ'

Türkiye ile ABD'nin birbiri için önem taşıdığına dikkat çeken TOBB Başkanlık Divanı Üyesi Faik Yavuz ise konuşmasında şunları söyledi:

"Yaklaşık 70 yıldır NATO şemsiyesi altında uluslararası güvenlik sorunlarıyla birlikte mücadele ediyoruz. İlişkilerimizde iktisadi yönünde genel anlamda iyileşmeler yaşıyoruz. Ticaret hacmimiz büyüyor. Biz odalar birliği olarak ve ABD ticaret odası olarak, ilişkilerimizin güçlenmesine destek sağlamak üzere Türkiye’de ve ABD’de de çok sayıda etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye ABD ticaretinde, ABD sürekli olarak ticaret fazlası veriyor. 2010 ile 2017 yılları arasındaki karşılıklı ticaretimizde ABD’nin ticaret fazlası yaklaşık 55 milyar dolardır. Buna rağmen ABD yönetimi Türkiye’de çelik ithalatına getirdiği yüzde 25’lik vergi ve sonrasında bu oranı ikiye katlamasını hakkaniyetli bulmuyor ve aramızdaki ittifak ruhuna da uygun görmüyoruz. Bu uygulama 2018 yılında Türkiye’nin ABD’ye demir çelik ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin bu uygulamadan muaf tutulması ikili ilişiklerimize katkı sağlayacaktır."