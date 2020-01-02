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  4. Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Sudan'da yapılacak

Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Sudan'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Başkent Hartum'daki Maarif Okulları Kampüsü'nde düzenlenecek fuara Türkiye’den 15 üniversite katılacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Fuarı'nın altıncısı Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yarın başlayacak.

Başkent Hartum'daki Maarif Okulları Kampüsü'nde 3-4 Ocak'ta düzenlenecek fuara Türkiye’den 15 üniversite katılacak. Ziyaretçiler Türkiye'deki üniversiteler ve eğitim imkanları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak.

TMV Mezun Takip Daire Başkanı Ali Arıkmert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2018'de Sudan'da düzenledikleri fuarı, Mali, Tunus, Arnavutluk ve Irak'ın ardından bu yıl ikinci kez Sudan'da yapacaklarını belirtti.

TMV'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 350 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak için eğitim faaliyeti yürüttüğü ülkelerde gerek kendi mezunlarının gerekse diğer öğrencilerin üniversite eğitimlerini Türkiye’de almaları için çeşitli etkinlikler düzenlediğini dile getiren Arıkmert, "TMV olarak Türkiye'deki üniversitelere kendi okullarımızdan şu ana kadar 300 öğrenci gönderdik. Bunun dışında yine Maarif Vakfının bulunduğu ülkelerde yaptığı faaliyetlerden haberi olarak gelen 500'e yakın öğrenci var. Temel amacımız Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını artırmak. Bu bağlamda Türkiye'deki üniversitelerle iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'de 2019 verilerine göre 170 binin üzerinde uluslararası öğrenci bulunduğunu belirten Arıkmert, "TMV, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteleri seçmeleri için çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda iki yıldır yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını gördük." diye konuştu.

Arıkmert, fuar sırasında Hartum ve bölgesinde bulunan üniversitelerle Türkiye üniversiteleri arasındaki eğitim iş birliklerini geliştirmek için de görüşmelerin yapılacağını belirtti.

TMV aracılığıyla Türkiye'ye üniversite okumaya gelen öğrencileri Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı ile yakından takip ettiklerini aktaran Arıkmert, "Türkiye'ye gelen öğrencilere kamp programları ve seminerler organize ediyoruz. Öğrencileri Türkiye’de üniversite okudukları şehirlerde ziyaret ediyoruz. Rehberlik çalışmalarımız öğrencilerin eğitim hayatları boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Sudan Türk Üniversiteleri Fuarı Türkiye Maarif Vakfı

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