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Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

22.11.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edilir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Türkiye
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