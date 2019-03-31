- TÜRKİYE GENELİ SON DURUM

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
Toplam Sandık : 194.678Toplam Seçmen : 57.093.410Açılan Sandık : 142.587Açılan Sandık Oranı : % 73,24Kullanılan Oy : 34.513.288Geçerli Oy : 33.533.116Katılım Oranı : % 83,57
Parti Adı Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,2517.521.177 AK PARTİ : % 45,8915.387.131 MHP : % 6,362.134.046MİLLET İTTİFAKI : % 37,1712.465.868 CHP : % 30,0910.091.225 İYİ PARTİ : % 7,082.374.643HDP : % 3,851.289.875SAADET PARTİSİ : % 2,35787.484DİĞER : % 1,35453.014DSP : % 1,03343.992BAĞIMSIZ : % 0,79264.685DP : % 0,46153.079BBP : % 0,36119.062BTP : % 0,1962.797VATAN PARTİSİ : % 0,1241.916TKP : % 0,0930.167* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
İLPARTİADAYOY ORANIAÇILAN SANDIK ORANIADANACHPZEYDAN KARALAR% 52,16% 49,93ADIYAMANAK PARTİSÜLEYMAN KILINÇ% 52,94% 70,72AFYONKARAHİSARAK PARTİMEHMET ZEYBEK% 44,9% 100AĞRIAK PARTİSAVCI SAYAN% 55,56% 86,08AMASYAMHPMEHMET SARI% 46,39% 69,7ANKARACHPMANSUR YAVAŞ% 49,86% 77,98ANTALYACHPMUHİTTİN BÖCEK% 50,37% 77,93ARTVİNCHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,29% 100AYDINCHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 53,14% 61,22BALIKESİRAK PARTİYÜCEL YILMAZ% 47,84% 66,88BİLECİKCHPSEMİH ŞAHİN% 50,34% 99,17BİNGÖLAK PARTİERDAL ARIKAN% 38,61% 100BİTLİSAK PARTİNESRULLAH TANĞLAY% 44,22% 99,05BOLUCHPTANJU ÖZCAN% 53,19% 88,42BURDURCHPALİ ORKUN ERCENGİZ% 51,92% 96,91BURSAAK PARTİALİNUR AKTAŞ% 49,55% 63,82ÇANAKKALECHPÜLGÜR GÖKHAN% 60,24% 59,09ÇANKIRIMHPİSMAİL HAKKI ESEN% 44,72% 68,12ÇORUMAK PARTİHALİL İBRAHİM AŞGIN% 42,81% 89,85DENİZLİAK PARTİOSMAN ZOLAN% 49,36% 58,75DİYARBAKIRHDPADNAN SELÇUK MIZRAKLI% 62,41% 67,77EDİRNECHPRECEP GÜRKAN% 45,58% 66,29ELAZIĞAK PARTİŞAHİN ŞERİFOĞULLARI% 40,57% 98,65ERZİNCANMHPBEKİR AKSUN% 42,02% 99,32ERZURUMAK PARTİMEHMET SEKMEN% 63,05% 79,99ESKİŞEHİRCHPYILMAZ BÜYÜKERŞEN% 50,86% 52,27GAZİANTEPAK PARTİFATMA ŞAHİN% 53,67% 94,37GİRESUNAK PARTİAYTEKİN ŞENLİKOĞLU% 49,08% 99,58GÜMÜŞHANEAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,67% 85,88HAKKARİHDPCİHAN KARAMAN% 59,11% 78,69HATAYCHPLÜTFÜ SAVAŞ% 53,85% 53,84ISPARTAAK PARTİŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 38,2% 76,91MERSİNCHPVAHAP SEÇER% 43,11% 49,17İSTANBULAK PARTİBİNALİ YILDIRIM% 49,67% 88,33İZMİRCHPMUSTAFA TUNÇ SOYER% 58,19% 70,21KARSHDPAYHAN BİLGEN% 28,48% 79,64KASTAMONUMHPRAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU% 49,61% 79,17KAYSERİAK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 63,44% 72,14KIRKLARELİMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,19% 97,06KIRŞEHİRCHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 38,68% 95,91KOCAELİAK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 55,36% 65,16KONYAAK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 71,21% 60,37KÜTAHYAMHPALİM IŞIK% 38,11% 42,63MALATYAAK PARTİSELAHATTİN GÜRKAN% 69,04% 80,47MANİSAMHPCENGİZ ERGÜN% 53,86% 55,17KAHRAMANMARAŞAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,9% 71,19MARDİNHDPAHMET TÜRK% 54,58% 80,51MUĞLACHPOSMAN GÜRÜN% 36,81% 60,57MUŞAK PARTİFEYAT ASYA% 32,29% 91,15NEVŞEHİRAK PARTİRASİM ARI% 51,33% 94,93NİĞDEAK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 37,45% 98,95ORDUAK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 56,05% 75,34RİZEAK PARTİRAHMİ METİN% 72,25% 100SAKARYAAK PARTİEKREM YÜCE% 65,32% 70,38SAMSUNAK PARTİMUSTAFA DEMİR% 45,98% 72,95SİİRTHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,76% 98,88SİNOPCHPBARIŞ AYHAN% 57,13% 87,61SİVASAK PARTİHİLMİ BİLGİN% 49,3% 97,71TEKİRDAĞCHPKADİR ALBAYRAK% 51,08% 69,75TOKATAK PARTİEYÜP EROĞLU% 49,12% 93,57TRABZONAK PARTİMURAT ZORLUOĞLU% 63,94% 73,36TUNCELİTKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,17% 93,42ŞANLIURFAAK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 61,18% 68,8UŞAKAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,98% 98,73VANHDPBEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN% 49,7% 55,15YOZGATAK PARTİCELAL KÖSE% 41,67% 87,71ZONGULDAKAK PARTİÖMER SELİM ALAN% 42,15% 98,35AKSARAYAK PARTİEVREN DİNÇER% 40,89% 97,23BAYBURTMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,78% 53,57KARAMANMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,72% 100KIRIKKALEAK PARTİMEHMET SAYGILI% 42,18% 94,87BATMANHDPMEHMET DEMİR% 65,76% 55,16ŞIRNAKAK PARTİMEHMET YARKA% 61,76% 94,12BARTINMHPCEMAL AKIN% 36,35% 94,16ARDAHANCHPFARUK DEMİR% 46,67% 100IĞDIRMHPİSA YAŞAR TEZEL% 49,09% 97,65YALOVACHPVEFA SALMAN% 46,03% 99,59KARABÜKMHPRAFET VERGİLİ% 41,05% 100KİLİSAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,75% 98,59OSMANİYEMHPKADİR KARA% 53,21% 68,36DÜZCEAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 47,08% 86,72YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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