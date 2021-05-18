Türkiye genelinde 'Kudüs Konvoyu' oluşturuldu

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kudüs Konvoyu'na pek çok şehirde yoğun katılım oldu. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz" isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu. STK'ların oluşturduğu araçlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda buluşup, iki konvoy halinde İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan araçtaki vatandaşlar, şehir turu yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yol kenarındaki vatandaşlar da el sallayıp alkışlayarak konvoya destek verdi. ANKARA'DA DA YOĞUN KATILIM Türkiye genelinde saat 19.30'da başlayan Kudüs konvoyuna Ankara'da da yoğun katılım oldu. İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Kudüs Şurası, Memur Sen başta olmak üzere çeşitli STK'ların desteğiyle düzenlenen eylemde araçlarıyla katılımcılar, Samsun yolundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı Ahmet Şanver, İsrail’in ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı’nda devam ettirdiği saldırılarda; 60'ı çocuk 200’e yakın Filistinlinin şehit olduğunu ve binlercesinin de yaralandığını, dünyanın büyük çoğunluğunun yapılanlara sessiz kaldığını söyledi. Şanver, "İş birlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, Siyonizm’in kölesi olmuş ülkeler gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler, kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer almaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır." ifadelerini kullandı. Şanver şöyle devam etti: "Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasından Filistinli kardeşlerimize destek mesajları gelmekte, hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar, ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail’in terörist olduğunu haykırmaktadır. Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceklerini anlayan zalimler, azgınlıklarını şiddetlendirmiştir. Tüm azgınlıklarına, şiddetli saldırılarına rağmen ise yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır; O da Allah’a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah’tan başka güç yoktur. Terör örgütü İsrail’in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail’e, Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Bu kutlu yolculukta milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak başlattığımız Büyük Kudüs Konvoyu, şu anda tüm Türkiye’de 81 ilde gerçekleştirilmekte ve dualarımızla Filistin’de özgürlük için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı tüm Türkiye’de kardeşlerimiz göstermektedir."

Başlatılan mücadelenin, Kudüs başka olmak üzere, İslam beldeleri Siyonizmden kurtulana kadar devam edeceğini belirten Şanver, "Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan kardeşlerimize, Özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin." dedi. Basın açıklaması sonrası hareket eden yaklaşık bin araçlık konvoy, şehrin çeşitli bölgelerini dolaştıktan sonra Çankaya'da bulunan İsrail Büyükelçiliği konutu önüne geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı konut önünde ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile slogan atan ve korna çalan katılımcılar, daha sonra Melike Hatun Camii önüne geldi. Burada şehitler için dua eden katılımcılar daha sonra pandemi tedbirleri nedeniyle eylemlerine son verdi. ELAZIĞ'DA KENT MERKEZİNDE TUR Elazığ'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak için çok sayıda kişi araçlarıyla İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Bir süre burada tekbirler getirip "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar atan grup, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı. ADIYAMAN'DA "KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANLARI Adıyaman'da da İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak için çok sayıda kişi araçlarıyla Yeni Otogar önünde toplandı. Bir süre burada tekbir getirip "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ne geldi. TOKAT'TA FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARIYLA İSRAİL'İN SALDIRILARINI PROTESTO Tokat'ın Turhal ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu. İlçedeki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için çok sayıda kişi araçlarıyla Mimarsinan Mahallesi Akşemseddin Camisi önünde toplandı.