HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

26.04.2021 05:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarıldığını genelgeyle duyurmuştu.

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 itibarıyla bitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Yolcu otobüsündeki çift 'riskli grup'ta çıktıYolcu otobüsündeki çift 'riskli grup'ta çıktı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

İsrail'de BioNTech aşısı olanlarda “kalp kası iltihabı” görüldü

İsrail'de BioNTech aşısı olanlarda “kalp kası iltihabı” görüldü

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Survivor All Star bombası! Yarışmacılar açıklandı

Survivor All Star bombası! Yarışmacılar açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.