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Türkiye gündemini sarsan olayda karar günü! 6 yaşında evlendirilme davasında...

31.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye gündemini sarsan ve günlerce konuşulan 6 yaşında evlendirilme davasında bugün karar günü! İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili eşi Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor. Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye gündemini sarsan olayda karar günü! 6 yaşında evlendirilme davasında...

Türkiye, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir olayla sarsılmış ve ayrıntılar gündemde uzun süre geniş yer bulmuştu. 6 yaşında evlendirilme davasında bugün karar günü. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İddianamede Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

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30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

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BUGÜN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığının davanın üçüncü duruşmasının başlama saati ise 09.30. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bugün karar çıkması bekleniyor. (DHA)

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