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"Türkiye, halkının çıkarını gözeten özgün ve iyi kararlar aldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs: - "Türkiye ile İran arasında ne yazık ki belirlenen ticari hedeflere şu ana kadar ulaşılamadı. Engellerin de ortadan kaldırılmasıyla ticaretin mevcut olandan daha iyi seviyelere çıkmasını ümit ediyoruz" - Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey: - "Güçlü Türkiye devleti, halkının çıkarını gözeten özgün ve iyi kararlar alabilmiştir. Bugün de bunun ekonomideki olumlu etkilerine şahit oluyoruz"

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey ile bir araya geldi.

Tahran Valilik binasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve bunun önündeki engellerin ortadan kaldırılması hususları ele alındı.

Büyükelçi Örs, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin kadim olduğunun ve tarihi süreçte inişli çıkışlı seyirler izlense de bölgede örnek münasebetlere sahip olduklarını söyledi.

Örs, sosyal, ekonomik ve ilmi alanlardaki iş birliklerinin iyi olduğunu ve iki ülkenin de birbirini daha iyi tanıması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Türkiye ile İran arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatan Örs, "Türkiye ile İran arasında ne yazık ki belirlenen ticari hedeflere şu ana kadar ulaşılamadı. Engellerin de ortadan kaldırılmasıyla ticaretin mevcut olandan daha iyi seviyelere çıkmasını ümit ediyoruz. İranlı makamlarla yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesini ele alıyoruz." dedi.

İran'ın getirdiği ithalat yasakları ve Türk iş insanlarının İran'daki yatırımlarıyla ilgili olarak da Örs, "Çok sayıda iş adamımız burada çalışma yürütüyor. Ne yazık ki İran ekonomisi tarafından çıkarılan bazı engeller ortadan kaldırılabilirse Türkiye'den daha fazla yatırımcının geleceğini düşünüyorum. Bu hususlar iki ülke uzmanları tarafından görüşülüyor. İran ve Türkiye ortak ekonomi komisyonu da yaz aylarında toplanıp bu konuyu müzakere edecektir. Bölgenin iki güçlü ülkesi ele ele verip işleri kolaylaştırırsa ekonomik ve ticari ilişkiler de daha ileri seviyelere taşınacaktır." şeklinde konuştu.

- "Türkiye devleti, halkının çıkarını gözeten özgün ve iyi kararlar alabilmiştir"

Tahran Valisi Bendpey de Türkiye ve İran'ın çok iyi kapasitelere sahip olduğunu, ekonomik ve ticari iş birliklerini mevcut durumdan çok daha iyi seviyelere çıkarabileceklerini ifade ederek, "Güçlü Türkiye devleti, halkının çıkarını gözeten özgün ve iyi kararlar alabilmiştir. Bugün de bunun ekonomideki olumlu etkilerine şahit oluyoruz. Valilikten önce İran'ın sosyal sağlık kurumunda çalışıyordum, Türkiye bu alanda çok iyi ilerlemeler kaydetti." dedi.

Sanayi, tarım, enerji ve diğer ticari alanlarda ilişkilerin artırılarak iki ülkenin de faydasına olacak adımlar atılabileceğine dikkati çeken Bendpey, şunları söyledi:

"Türkiye sahip olduğu coğrafik şartları açısından da İranlı turistlerin tercih ettiği bir ülke. Vatandaşlarımız İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine rağbet gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye'den de turistlerin gelmesi için var olan engellerin ortadan kaldırılmasına çalışmamız gerekiyor."

- "Erdoğan'ın başarılı hükümetiyle belirlenen hedeflere ulaşmak istiyoruz"

Bendpey, İran hükümetinin aldığı ithalat yasaklarına ilişkin de "Tüm ithal ürünlerine yasak getirilmedi. Hükümet ve piyasayı kontrol etmekle görevli birimler, yerli üretimi korumak için bazı kararlar aldı ancak yine de birçok ihtiyacımız bulunuyor ve bunlar Türkiye'den sağlanabilir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı hükümetiyle olan çok yakın ilişkilerimiz sayesinde belirlenen hedeflere ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
büyükelçi İRAN Tahran

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