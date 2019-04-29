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Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler yapılacak

Türkiye ile İran dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetler, yarın Ankara'da görüşmeler yapacak.

İstişarelerde, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 17 Nisan'da Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Zarif, ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İRAN siyasi istişare Türkiye

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