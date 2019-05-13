Türkiye ile Rusya yargı alanında iş birliği geliştirmek istiyor

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye ile Rusya'nın yargı alanında iş birliği geliştirmek istediğini belirterek "Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istiyor." dedi.

Cirit, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek 9. Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak üzere Moskova'da Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Vyaçeslav Lebedev ile görüşmesinin ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Görüşmenin yararlı geçtiğine işaret eden Cirit, Türkiye ve Rusya hukuk sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cirit, iki ülkenin, yargı alanında iş birliği geliştirmek istediğine dikkati çekerek "Hakimlerin daha iyi eğitilmesi ve daha iyi yargı sistemine kavuşturulması noktasında ortak projeler yapılabilir. Rusya Yüksek Mahkemesi ile birlikte çalışmak isteriz. Onlar da bizimle çalışmak istediğini söyledi." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 6 milyon Rus vatandaşını misafir ettiğini hatırlatan Cirit, bunun hukuki boyutunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.