Türkiye, kanıtları sunmuştu! Ege ve Akdeniz'deki skandalların başrolü, istifa etti

Akdeniz ve Ege'de sıkça gündeme gelen geri itme vakaları, tüm dünyada tepki çekerken, skandal olaylar istifa getirdi. AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri, basına sıkça yansıyan haberlerin arından görevinden istifa etti...

Avrupa basınında çıkan haberlerde Leggeri'nin istifa mektubunu Frontex yönetimine sunduğu belirtildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, Frontex yönetim kurulunun olağanüstü toplantıda olduğunu, toplantının sonucunun öğleden sonra açıklanacağını söyledi.

HABERLERE SIKÇA KONU OLDU

Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege'de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.

Son olarak dün "Lighthouse Reports", "Der Spiegel", "SRF Rundschau", "Republik" ve "Le Monde" tarafından yürütülen ortak araştırmada, Frontex'in veri tabanında yüzlerce düzensiz göçmenin Ege'de geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.

VERİ TABANINA FARKLI İŞLEMİŞLER

Ajansın, Mart 2020 ile Eylül 2021 arasında kadın ve çocukların da aralarında olduğu 957 sığınmacının denizde geri itilmesinde rol aldığı, bu vakaların Frontex'in "Jora" adlı veri tabanında "çıkış noktalarından ayrılmanın önlenmesi" şeklinde etiketlendiği kaydedildi.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK GÜÇLERİ BULDU

Söz konusu veri tabanındaki kayıtlara göre, 22 farklı vakada sığınmacılar, Yunan sahil güvenlik güçlerince durdurulmasının ardından botlara bindirilerek denizde terk edildi. 28 Mayıs 2021'de yaşanan bir olayda, Midilli Adası'na gelen 50 göçmenin, Norveçli sivil toplum kuruluşuna konumlarını bildirdiği ancak grubun daha sonra Türk Sahil Güvenlik güçlerince bir botta bulunduğuna dikkat çekildi.

VAHŞET DAKİKA DAKİKA KAYDEDİLDİ

Frontex iddiaları redederken Ege'de kayıt altına alınan görüntüler bunu yalanlar nitelik taşıyordu. Görüntüler, Yunan unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itmesiyle başlıyor. Gemileriyle çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yapan Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları botlara ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri havaya ya da botun çevresine ateş açıyor. Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yetişmesi de görüntülerde yer alıyor.

TÜRKİYE, KANITLARI SUNDU

Rapor, Türkiye'nin defalarca kanıtları ortaya koyduğu gibi Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği, Frontex'in de bunda yol aldığını fotoğraflar ve görüntülerle gözler önüne serdi.

ÖRBAS ETTİLER İDDİASI

OLAF'ın Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgular da geçen ay yine Avrupa basınında yer almıştı. Sonuç raporunda Frontex Başkanı Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edilmişti.

Avrupa basınındaki birçok haberde, Frontex'in Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken mülteci botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü ileri sürülmüştü. Leggeri’nin, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri geri ittiğine ilişkin bir olayda delilleri sildirdiği savunulmuştu.

Frontex ve Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili iddiaları bugüne kadar reddetti.

