Türkiye KPSS skandalını konuşurken Belediye Başkan Yardımcısı'ndan 12 sene sonra gelen itiraf! 'Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'

Geçtiğimiz hafta pazar günü (31 Temmuz) yapılan KPSS sonrası yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Yayınevinde çıkan sorularla KPSS'deki soruların aynı olduğu ortaya çıkınca ÖSYM Başkanı görevden alındı, KPSS ise iptal edildi, henüz yapılmamış olanlar ise ertelendi. ÖSYM Başkanlığına gelen Ali Ersoy, milyonlarca öğrencinin mağdur olduğu olay sonrası özür dilerken, yeni sınav takviminin 17 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan çok konuşulacak itiraflar geldi...

BELEDİYE MECLİS TOPLANTSINDA ANLATTI

Önceki gün yapılan Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz, 2010'da girdiği üniversite sınavıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Sınava sayılı günler kala arkadaşının daveti ile gittiği dershaneden soru aldığını söyleyen Zenginobuz, o sorularla matematikten full çektiğini söyledi.

Zenginobuz KPSS ile ilgili yaşananları "çocuk oyunu gibi" olarak ifade ederken, bunun ilk kez olmadığını ve 2010'da kendisinin de girdiği üniversite sınavında benzer şeylerin yaşandığını söyledi.

ÇARPICI İTİRAF: SON ANDA DERS KOYDULAR

O dönemde bir dershanenin son anda ek ders koyduğunu ifade eden Zenginobuz, "Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor" dedi.

