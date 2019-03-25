HABER

"Türkiye muhalefeti açısından üzüntü verici"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Vizyoner tarafları yok. 'Türkiye'yi nereye taşıyacaklar, nereye taşımak istiyorlar?' Böyle bir kaygı taşımıyorlar. Muhalefet açısından, Türkiye muhalefeti açısından üzüntü verici" - "DSP'nin kendilerinden oy aldığını gördüler yaptıkları ölçümlerde. Hiç kimsenin kimseye 'Aday ol veya çekil.' deme lüksü olmadığını düşünüyorum"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'yi eleştirerek "Vizyoner tarafları yok. 'Türkiye'yi nereye taşıyacaklar, nereye taşımak istiyorlar?' Böyle bir kaygı taşımıyorlar. Muhalefet açısından, Türkiye muhalefeti açısından üzüntü verici." dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları için geldiği Güneysu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı, Belediye Başkanı Halil Turan ve partisinin belediye başkan adayı Rıfat Özeri ile görüştü.

Yazıcı, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce Artvin'de miting düzenlediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun mitingde, AK Parti döneminde yatırım yapılmadığı yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Yazıcı, "Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Demek ki gözlerine perde inmiş. Hiçbir şeyi görmüyor. İlginç. Bu ciddi olamaz. Biz de konuşmalarını duyduk ama 'Taklit mi yapıyor.' diye düşündük. Bunu söyleyen kişinin Türkiye'de hiç yaşamamış, hiçbir şey görmemiş kişi olması gerekir. Bu kadar yok saymak, görmezden gelmek izah edilebilir değil." diye konuştu.

Yazıcı, CHP'nin projelerle hiçbir zaman alakası olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vizyoner tarafları yok. 'Türkiye'yi nereye taşıyacaklar, nereye taşımak istiyorlar?' Böyle bir kaygı taşımıyorlar. Muhalefet açısından, Türkiye muhalefeti açısından üzüntü verici. Demokrasilerde muhalefet iktidarın alternatifi olur. Olması gerekir. Daha donanımlı, vizyoner, daha projeci olması lazım. Projeci olmak için de olanları görmek gerekir. Eksiği varsa onu tamamlama noktasında veya ihtiyaç olan konularda, daha farklı konularda milletin hizmetine sunma kaygısı ve derdi taşımaları gerekir. Maalesef bundan yoksunlar."

Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu Artvin'de, dünyanın en fazla önem verdiği enerji alanında Türkiye ve dünya ölçeğinde devasa barajlar yapıldığına işaret eden Yazıcı, "Hiç olmazsa orada söyleme. Çık bir dağın tepesine, orada söyle. 'Burada bir şey yok.' de. Deriner Barajı dünya ölçeğinde. Yusufeli Barajı yapılıyor. Borçka, Muratlı var. Barajlar bölgesi. Çok büyük katkı sağlıyor. Ulaşım bakımından baktığımızda, nereden gittiğini bilmiyorum. Yine Türkiye için önemli olan Cankurtaran Tüneli orada yapıldı." dedi.

Yazıcı, Artvin'de tren vagonları gibi dizili tüneller olduğuna işaret ederek, "Bu güvenlik amacı ile yapılmıştır. Bu AK Parti'nin coğrafyaya, insana kaliteli hizmet sunmak için vurduğu mühürdür. Bunu adam görmüyorsa ben 'Geçmiş olsun.' derim. Allah şifa versin." ifadesini kullandı.

- " Seçilme koşulları taşıyan her partinin seçime girme hakkı var"

Yazıcı, bir gazetecinin "CHP'nin belli bölgelerde DSP'nin adaylarına çekilmesi yönünde telkinlerde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"DSP'nin kendilerinden oy aldığını gördüler yaptıkları ölçümlerde. Hiç kimsenin kimseye 'Aday ol veya çekil.' deme lüksü olmadığını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti seçilme şartlarına haiz herkesin aday olma hakkı var. Seçilme koşulları taşıyan her partinin seçime girme hakkı var. Hak hukuk ölçeğinde pozitif normlar açısından baktığımızda insanların 'Birine gir, birine girme' demelerinin çok anlamlı olduğu kanısında değilim ama CHP'nin, özellikle DSP'lilere 'çekilin' şeklindeki tazyiki veya baskısı oy bölüşümünü önlemeye dönüktür. Başka bir izahını bulamıyorum."

Yazıcı, ardından ilçede esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdiBakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi
Bakan Kurum: "Kentsel dönüşümde her yıl 300 bin adet konuta ulaşmayı hedefliyoruz"Bakan Kurum: "Kentsel dönüşümde her yıl 300 bin adet konuta ulaşmayı hedefliyoruz"
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Güneysu Rize

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.