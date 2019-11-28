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Türkiye'den 'YPG krizi' açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO’nun yeteri kadar siyasi destek vermemesi üzerine ittifakın, Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engelleme politikasından geri adım atmıyor.

Türkiye'den 'YPG krizi' açıklaması!

Reuters’e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, NATO’nun savunma planının onaylanması konusunda Türkiye’yi ikna girişimine, Ankara’nın YPG konusundaki talepleri karşılanana kadar direneceğini bildirdi.

YPG’nin Türkiye için terörist tehdit olduğu yolundaki Türk savunma planına NATO’nun bu yıl destek verdiğini hatırlatan Türk yetkili, daha sonra Washington’un bu planla ilgili desteğini geri çektiğini ve diğer ülkelerin de daha sonra buna karşı çıktığını söyledi.

Türk yetkili, "Biz de bu yüzden, eğer bizim savunma planımız yayınlanmadığı takdirde, diğer planların (Baltık ülkeleri ve Polonya) yayınlanmasına izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Baltık ülkeleriyle ilgili planların yayınlanmasını isteyenler aynı duyarlılığı bizim için de göstersinler.” dedi

Yine aynı kaynak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ile diğer ittifak üyeleri arasında ortak bir zemin bulunması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu konunun, NATO liderlerinin Londra’da yapacağı 70. yıl dönümü zirvesinde ayrıntılı bir şekilde tartışılması bekleniyor.

BALTIK ÜLKELERİNİ SAVUNMA PLANI

NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor.

Türkiye’nin onayı olmadan bu planın hayata geçirilmesi oldukça zor gözüküyor.

Baltık ülkeleri ve Polonya’yı savunma planı, Rusya’nın tek taraflı olarak Kırım’ı 2014 yılında ilhakının ardından ilk kez gündeme gelmişti.

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Türkiye NATO YPG

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