Türkiye'den 'YPG krizi' açıklaması!

Reuters’e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, NATO’nun savunma planının onaylanması konusunda Türkiye’yi ikna girişimine, Ankara’nın YPG konusundaki talepleri karşılanana kadar direneceğini bildirdi.

YPG’nin Türkiye için terörist tehdit olduğu yolundaki Türk savunma planına NATO’nun bu yıl destek verdiğini hatırlatan Türk yetkili, daha sonra Washington’un bu planla ilgili desteğini geri çektiğini ve diğer ülkelerin de daha sonra buna karşı çıktığını söyledi.

Türk yetkili, "Biz de bu yüzden, eğer bizim savunma planımız yayınlanmadığı takdirde, diğer planların (Baltık ülkeleri ve Polonya) yayınlanmasına izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Baltık ülkeleriyle ilgili planların yayınlanmasını isteyenler aynı duyarlılığı bizim için de göstersinler.” dedi

Yine aynı kaynak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ile diğer ittifak üyeleri arasında ortak bir zemin bulunması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu konunun, NATO liderlerinin Londra’da yapacağı 70. yıl dönümü zirvesinde ayrıntılı bir şekilde tartışılması bekleniyor.