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  4. Türkiye'nin ABD'deki gözü kulağı olacak: Sedat Önal yeni ABD büyükelçisi oldu

Türkiye'nin ABD'deki gözü kulağı olacak: Sedat Önal yeni ABD büyükelçisi oldu

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
05.04.2024 10:39
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Türkiye'den birçok ülkeye büyükelçi ataması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararda en ön plana çıkan isimlerden biri Sedat Önal oldu.

Türkiye'nin ABD'deki gözü kulağı olacak: Sedat Önal yeni ABD büyükelçisi oldu

Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu. Birçok büyükelçiliğe de atamalar yapıldı.

YENİ ABD BÜYÜKELÇİSİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.

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Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın ataması gerçekleştirildi.

Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik atandı.

Guatemala Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Uyanık'ın ataması yapıldı.

Kosta Rika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin'in ataması gerçekleştirildi. (AA)

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