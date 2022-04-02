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Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler: Burada ne dilesem tutuyor

02.04.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazanın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Oruç Baba Türbesine akın etti. İlk iftarını türbede yapan ziyaretçiler sirke ve ekmekle oruçlarını açtı. Kızının çocuk sahibi olması için geldiğini belirten Ferice Erbek, "Çok hayırlı bir iş için geldik. Kızım evlat istiyor. Onun için geldik. Allah'tan diliyorum ama burada da ne dilek dilesem tutuyor" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler: Burada ne dilesem tutuyor

Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler, türbeye akın etti. Birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtan vatandaşlar, türbede dua ederek dilek diledi. Demir parmaklıklarla çevrili türbenin olduğu yerde bekleyen görevliler, vatandaşları kırmayarak kendilerine iletilen cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, yerlere bezler sererek buldukları alana yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.

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"BURADA NE DİLESEM TUTUYOR"

Kızının çocuk sahibi olması için geldiğini belirten Ferice Erbek, "Çok hayırlı bir iş için geldik. Kızım evlat istiyor. Onun için geldik. Allah'tan diliyorum ama burada da ne dilek dilesem tutuyor" dedi.

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"HER SENE GELİYORUM"

Manisa'dan gelen Türkan Uçar, "Manisa Akhisar'dan geldim. Her sene geliyorum. Bu sene de geldim. İnşallah niyetim yine gerçekleşir. Çocuklarım için dilek diliyorum" diye konuştu.

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Her sene Kastamonu'dan geldiğini söyleyen Ayşe Baltacıoğlu, "Kastamonu'dan geliyorum. Her sene geliyorum buraya. Bir iki dileğim olmuştu. Şimdi yine bir dilekte bulundum. İnşallah bu dileğim de kabul olur" ifadelerini kullandı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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