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Türkiye'nin en büyüğü olacak! Geri sayım başladı: İş makineleri alana getirildi

15.05.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı arazisine yapılması planlanan millet bahçesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Kurum, millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. İşte Bakan Kurum'un Atatürk Havalimanı paylaşımı...

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Geri sayım başladı: İş makineleri alana getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Öte yandan Atatürk Havalimanı'na iş makinelerinin getirildiği görüldü.

BAKAN KURUM SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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"HAZIRLIKLARIMIZA HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ"

Paylaşımında "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor." diyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SAYILI ÖRNEKLERİ VAR

Bakan Kurum paylaşımında, "Tamamlandığında Dünya'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bilgisini verdi.

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Murat Kurum, "Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi.

İŞ MAKİNELERİ ALANA GİRİŞ YAPTI

Kurum paylaşımını, "İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.

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Öte yandan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaptı. (DHA)

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