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Türkiye’nin en büyük siber saldırısı olabilir! 'Aktörler, şarkıcılar, futbolcular, siyasi şahsiyetler…'

26.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bilgilerin sızıntısı ile ilgili hackerlar tarafından Türkiye’nin en büyük saldırısının yapıldığı iddia edildi. Bir grup hackerın Türkiye’deki hemen herkesin telefon numarasını ve açık adres bilgilerini ele geçirdiği öne sürüldü. İddiaya göre mağdurlar arasında aktörler, şarkıcılar, futbolcular, siyasi şahsiyetler gibi pek çok ünlü isim de yer alıyor. İşte Türkiye’nin en büyük siber saldırısı ile ilgili konuşulan iddiaların detayları…

Türkiye’nin en büyük siber saldırısı olabilir! 'Aktörler, şarkıcılar, futbolcular, siyasi şahsiyetler…'

Türkiye’nin en büyük siber saldırısı mı yaşanıyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanırken teknoloji editörleri Mesut Çevik ve Recep Baltaş'ın ulaştığı bilgiler dikkat çekti. İddialara göre bir grup hacker, bir dizi firma ve kurumundan Türkiye'deki hemen herkesin telefon numarası ve açık adres bilgilerine ulaştı. Baltaş'a göre yaşanan olay, Türkiye tarihinin en büyük veri sızıntısı olabilir. Recep Baltaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre saldırganlar; aktörler, şarkıcılar, futbolcular, siyasi şahsiyetler gibi pek çok ünlü isim de dahil olmak üzere her Türk vatandaşının kişisel bilgilerinin ellerinde bulunduğunu iddia ediyorlar.

İDDİALARA GÖRE HANGİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ?

Recep Baltaş ve Mesut Çevik’e gelen ilk bilgilere göre hackerların elinde Türkiye'deki herkesin güncel telefon numaraları, açık adresleri gibi kişisel bilgiler bulunuyor. Ayrıca Mesut Çevik'e ulaşan Hacker'ın paylaştığı veriler içinde Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının bilgisi yer alıyor. Hacker, bu bilgilerin WhatsApp görüntüleri olduğunu da iddia ediyor. Paylaşılan bilgilerdeki WhatsApp profillerinin fotoğrafları tutmuyor ancak bu veriler doğruysa geçmiş zamana ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca ortada bir dolandırıcılık durumunun da olabileceği iddia edildi.

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HACKERLAR İNSANLARI NASIL TEHDİT EDİYOR?

Açık adres bilgileri dahil olmak üzere Türkiye'deki herkesin kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu iddia eden saldırgan hackerlar, Mesut Çevik'in paylaşımına göre kendisine WhatsApp üzerinden ulaşarak "malum sitenin" verilerinin ellerinde olduğunu ve bu verileri yayacakları iddiasında bulundu. Çevik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir oto kiralama şirketinin veri sızıntısı sonucu mağdur olanların kendisine ulaşmaya başladığını da açıkladı.

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Gelen ilk bilgilere göre hackerlar, insanlara telefonla ulaşıp tüm bilgilerinin ellerinde bulunduğunu söylüyorlar ve kredi kartı üzerinden işlem yapmaya çalışıyorlar. Hackerlar, dolandırıldıklarını anlayan insanların ise açık adresini söyleyerek tehdit ediyorlar.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR VE ÖZEL BİLGİLER DE ELLERİNDE

Recep Baltaş'ın yaptığı açıklamaya göre saldırganların Türkiye'nin en büyük petrol şirketlerinden birine ait hassas dosyalara ve e-posta içeriklerine de sahip olduğu iddia edildi. Bununla birlikte müstehcen fotoğraflarla birlikte yüzlerce farklı Türk'ün özel WhatsApp mesajları da ellerinde olabilir. Hackerların ayrıca bazı Türk siber güvenlik şirketlerinin kullandığı pentest raporlarına da erişebildiğinden şüpheleniliyor.

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BİRÇOK SİTE VE KURUMUN VERİLERİNE ULAŞILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Açıklanan bu iddiaların hemen ardından Mesut Çevik, webtekno internet sitesine yaptığı açıklamada hackerların sadece tek bir siteyi hedef almadığını, pek çok site ve kurumun adının geçtiğinin bilgisini belirtti. Ayrıca Çevik, kendisine ulaşan bilgileri emniyet ekipleriyle paylaştığını söyledi.


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