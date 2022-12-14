SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de halka seslendi! Meral Akşener destek verdi: Bu şarkı burada bitmeyecek

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürülen davanın son duruşması dün görüldü. Duruşmada İmamoğlu'nun avukatlarının 'reddi hakim' talebi yeniden reddedildi. Siyasi yasak isteminin yinelendiği duruşmaya gündüz verilen ara 16'da sona erdi. Duruşmanın yeniden başlamasının ardından 17.30'da nihai kararın açıklanması için 30 dakikalık bir ara daha verildi. Aranın ardından saat 18'e doğru İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'le açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 15 Aralık Perşembe günü saat 16.00'da 6'lı masa liderleriyle Saraçhane'de olacaklarını duyurdu.

"YARIN ÇOĞALARAK DAHA FAZLA BİR ARADA OLACAĞIZ"

İmamoğlu kararın ardından Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş? Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu akşam biriz, birlikteyiz, yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız da olacak. Ama bu akşamın taçlanması için, size hitabı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet ediyorum.

AKŞENER: SÖZ VERİYORUM, BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK

İmamoğlu'yla birlikte kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şunları söyledi:

Hey gidi Saraçhane, ne çektiniz? Bundan yıllar evvel, burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. O büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip İstanbulluya seslenip demişti ki "Bu şarkı burada bitmez." Doğrudur, o şarkı orada bitmedi ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verir, zulüm yapar, haksızlık yapar. Onun için bugün Ekrem kardeşim, Ekrem başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var.

"YARIN 6 GENEL BAŞKAN BURADA OLACAĞIZ"

Bugün bu kararı verenler siyah cüppelerini haksızlığa kılıf edenler. Siz Türk milletisiniz, sandıkta gereğini yapacaksınız. Dün benzer cezayı nasıl millet yırttıysa bugün verilen o cezayı da sandıkta, demokrasiyle yırtacaksınız.

31 Mart'ı hatırlayın. Birinci turda haksızlık yaptılar, abidik gubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Bugün burada bir irade var. Bu irade bir mahkeme kurdu. Başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandın kardeşim.

Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız ve bu haksızlığın karşısında duracağız.

"HALKIMIZI BURAYA DAVET EDECEĞİZ"

Akşener'in ardından mikrofonu tekrar alan İmamoğlu şöyle devam etti:

Biz hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer genel başkanımız bizimle beraber. Değerli genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve yarın 6'lı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız, önümüze, aydınlık günlere birlikte bakacağız.

"SEÇİMİ ELİMİZDEN ALMAYA CESARET ETTİKLERİ GÜN BAŞLADI"

Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen tarifleyeceğimiz bir düzenin davası. Aldıkları her karar kendi çıkarları için. Milletimizin yaşadığı zorluklar, yoksullaşması, eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Sudan sebeplerle dava üreterek hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava.

Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi AA üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. Hukuka, demokrasiye karşı asla ve asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler, tokadı misli misli attınız. Ama doymadılar, doyamadılar.

"SANDIKTA PİŞMAN EDECEĞİZ"

Bu sabahki umudum bir ise şu anki umudum bin.

Başkentimiz Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye, Edirne'ye, Sinop'a, Adana'ya, Diyarbakır'a, bütün şehirlere sesleniyorum: Mahkum etmeye kalkanları sandıkta pişman edeceğiz. Onlar, bizi germek, kızdırmak, öfkelendirmek istiyorlar. Ama bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. İstanbul'da başaracağız, Türkiye'de de başaracağız.

Size bir şey okuyacağım: 'Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Yargının işleyişine siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlıştır. Çünkü adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır.' Ne kadar doğru cümleler değil mi? Bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi?

Bizi yıldırmak isteyenlere söyleyeyim. Aradan 3,5 yıl geçmiş olabilir ama benim hâlâ gençliğim var. Umudumuz hâlâ yüksek. Ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak Türk milleti var. Adalete susamış Türk milleti var.

İMAMOĞLU PROGRAMI DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: EKREM İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI

Mahkemenin kararına göre İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

SİYASİ YASAK KARARI VERİLDİ

Bu cezada herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Kararın açıklanmasının ardından makam odasında eşi Dilek İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bulunan İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi öyle birkaç kişi alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Bu sırada Akşener ile Dilek İmamoğlu'nun sarıldığı görüldü.

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK ZİYARETİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından destek için Saraçhane'ye geldi.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için saat 21.00' sıralarında Saraçhane'ye geldi. Yavaş ve İmamoğlu yaklaşık yarım saat görüşme gerçekleştirdi. Yavaş Saraçhane'den ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, mahkemenin kararına ilişkin, "Değerlendirmemiz sosyal medyadan yaptık. Hukuksuz bir karar Ekrem beyin yanındayız. 11 belediye başkanı daha önceden de konuşmuştuk onun için buradayız. Yarın inşallah herkes haykıracak, bir hukukçu olarak daha iyi anlıyorum. Maalesef siyasetin gölgesinde kaldı" ifadelerini kullandı.

GÜN İÇİNDE NELER YAŞANDI?

Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00’de başladı.

Bir önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Hakim Mehdi Komşul, talebin reddedildiğini açıklamıştı. İmamoğlu'nun avukatları, reddi hakim itirazının Ceza Muhakemesi Kanununun 31’inci maddesine göre bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Hakim, itirazın daha önce sonuçlandırıldığını, yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

Duruşmada savcı eski mütalaasını tekrar ederek İmamoğlu'na yeniden 'siyasi yasak' istendi. Duruşma saat 16.00'ya dek ertelendi.

Saat 16.00 itibarıyla duruşma yeniden başladı.

NİHAİ KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

Duruşmaya 17.30 sıralarında yeniden ara verildi.

EKREM İMAMOĞLU: HERKESİ SARAÇHANE'YE DAVET EDİYORUM

Gün içinde Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

'16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.'

METRO SEFERLERİ SIKLAŞTIRILDI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır." denildi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN DA ÇAĞRI GELDİ

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu da davaya verilen ara sırasında tüm İstanbulluları Saraçhane'ye çağırdı ve şunları söyledi:

"Ne kadar ahmakça bir dava olduğunu söylemeye gerek yok. Bütün iddialar, bütün söylenenler, somut, belgeli şekilde defalarca çürütülmesine rağmen her şey ortadayken avukatların yine hiçbir talebi kabul edilmeden sizler burada Ekrem başkanın hakkın, hukukun, adaletin yanındayken davaya bugün karar verilmek üzere 4'e kadar ara verildi.

Görünen o ki bugün saat 4'te mahkeme yeniden toplanacak ve karar verilecek. Biz bugün 4'te mahkemede olurken sizlerin hepinizi bir kez daha teşekkür ederken Saraçhane'ye, Ekrem başkanın yanına yolluyoruz. Bugün burada olan arkadaşlarımızı ve bütün İstanbulluları mahkeme saatinin başladığı andan itibaren Ekrem başkanımız Saraçhane'de bekliyor."

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE DESTEK MESAJLARI! AKŞENER: YOLA ÇIKTIM

İmamoğlu'nun Twitter'dan herkesi Saraçhane'ye çağırması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yola çıktı. Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İmamoğlu'nun davasıyla ilgili paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

"Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz."

Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul İl Örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına olumlu karşılık vererek "İstanbul İl Örgütümüz halk iradesine sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için bugün saat 16:00'da Saraçhane'de olacak" açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den ise İmamoğlu'nun davasıyla ilgili şu mesaj geldi:

“Yargının siyasi talimat ile hareket etmesini ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talebini kabul etmiyoruz. İstanbul'daki tüm Memleket Partilileri Saraçhane'ye gitmeye ve bu demokrasi mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum.”

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

(DHA-İHA)

