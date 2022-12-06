SON DAKİKA | Son iki seçim anketindeki değişim dikkat çekti: Kararsızlar azaldı, AK Parti, İYİ Parti, MHP yükselişe geçti! Her partinin oy oranı artarken CHP....

Son dakika: Türkiye 2023 seçimlerine doğru geri sayımını sürdürürken, seçim anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak yayımlanan Yöneylem Araştırma'nın 23-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasında partilerin oy oranlarındaki değişim gündem yarattı. Ekim ayı sonunda yapılan bir önceki ankete kıyasla başta AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarındaki değişim dikkat çekerken, kararsızların oranı azaldı.

SON DAKİKA | SON SEÇİM ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerle ilgili partilerin ve ittifakların çalışmaları tam gaz devam ederken, son iki seçim anketindeki değişim dikkat çekti. Yöneylem Araştırma'nın 23-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği son seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 28.3 ile birinci parti gelirken, CHP yüzde 22.7, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 6.2, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.5, DEVA yüzde 1.4, TİP yüzde 1.2 oy oranıyla sıralandı. Diğer partilere verilen oy oranı ise 2,4 olarak açıklandı.

KARARSIZLAR AZALIYOR

Son seçim anketinde kararsızların oranının düştüğü görüldü. Bir önceki ankette yüzde 11,6 olan kararsızlar bu kez 7,9 olarak yer aldı.

Kararsızlardaki azalışla birlikte AK Parti, MHP ve İYİ Parti başta olmak üzere partilerin büyük bir çoğunluğunda oy artışları tespit edildi.

AK PARTİ VE İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

AK Parti'nin oy oranında yaşanan yüzde 2,5'lik artış dikkat çekerken; İYİ Parti'nin oy ornaı yüzde 2,1; MHP'nin oy oranı ise yüzde 1,5 arttı.

CHP'NİN OY ORANI DÜŞTÜ

3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' ile ekonomideki önerilerini ve tespitlerini açıklayan CHP'nin oy oranında ise düşüş yaşandığı görüldü. CHP'nin oy oranı bir önceki ankete göre yüzde 0,5 azaldı.

Yöneylem Araştırma'nın 24-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasında partilerin oy oranları şöyle sıralanmıştı;

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 25.8 ile birinci parti gelirken, CHP yüzde 23.2, İYİ Parti yüzde 9.9, HDP yüzde 8.1, MHP yüzde 4.7, Zafer Partisi yüzde 1.9, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.6, DEVA yüzde 1.2, TİP yüzde 1.1 oy oranıyla sıralandı. Diğer partilere verilen oy oranı ise 2,2 olarak açıklanmıştı.



