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Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam, özür dileyip helallik aldı

01.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Kaymakam Mehmet Faruk Saygın, ‘Hoş geldiniz’ diyerek el uzattığı için sınıftan kovduğu öne sürülen öğretmen Burak Kılıç’ı, görev yaptığı okulda ziyaret etti. Kaymakam Saygın, çiçek verdiği öğretmen Kılıç’tan, özür dileyip, helallik aldı.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam, özür dileyip helallik aldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos'ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, 29 Eylül'de Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İddiaya göre, Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmen Burak Kılıç’a, 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını ve dışarıda beklemesini söyledi. Gergin geçen ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

Konu ile ilgili Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Saygın’a tembihat yapıldığını ve ilgili idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

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BAKAN ÖZER'DEN KINAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, soru üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. Özer, "Söyleyecek hiçbir şey yok, sözcük bulamıyorum. Hakikaten bu kadar fedakarlık yapan öğretmenlerimizin, özellikle koronavirüs sürecinde, fedakarca cansiperane bir şekilde öğretmenlerimizden bir tanesinin böyle bir muameleye maruz kalmasını esefle kınıyorum. Zaten İçişleri Bakanlığımız da süreci başlattı, gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Bu tip şeylerin inşallah bir daha tekrarlanmaması için, her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz” dedi.

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ÇİÇEKLE ZİYARET ETTİ

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatan Kaymakam Saygın, el uzattığı için sınıftan kovduğu öne sürülen Öğretmen Burak Kılıç’ı, bugün görev yaptığı okulda ziyaret etti. Saygın, çiçek verdiği öğretmen Kılıç’tan, özür dileyip, helallik aldı.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de özür ziyaretine ilişkin fotoğrafları, resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ziyarette Öğretmen Kılıç’la bir araya gelen Kaymakam Saygın’ın “Okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim. Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz” dediği belirtildi.

Ziyarette Kaymakam Saygın’a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu söylediği kaydedilen Öğretmen Burak Kılıç’ın da teşekkür ettiği ifade edildi.

DHA

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kaymakam Öğretmen Artvin
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