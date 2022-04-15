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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Aleyna'nın ölümünde istenen ceza belli oldu

15.04.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da 'ölümümden Gökhan Argın sorumludur' not bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül’ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41) hakkında 'iyi hal indirimsiz' müebbet hapis istendi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Aleyna'nın ölümünde istenen ceza belli oldu

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı.

Ekran Alıntısı

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022’de hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan’a ertelendi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, bugün 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Iğdır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi.

Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Iğdır
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