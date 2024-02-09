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  4. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü: İşte ilk görüntüler!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü: İşte ilk görüntüler!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.02.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Dünya'ya döndü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü: İşte ilk görüntüler!

Yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolcuğunun ardından kapsülün bugün 16.30 itibarıyla Dünya'ya indi.

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SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

YEDİ POTANSİYEL İNİŞ NOKTASI BELİRLENDİ

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'ten ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yaptı.

Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyordu.

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GERİ DÖNÜŞ ÜÇ KERE ERTELENMİŞTİ

Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.

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TARİHİ YOLCULUK 19 OCAK'TA BAŞLADI

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

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Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Astronot alper gezeravcı
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