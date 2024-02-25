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  4. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İTÜ’de ders verecek

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İTÜ’de ders verecek

25.02.2024 18:04
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Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İTÜ’de ders verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU: "BİR İLKE İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında ‘Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering’ adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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