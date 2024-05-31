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  4. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi

31.05.2024 15:30
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu otomobil Kocaeli’de kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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D100 İzmit geçişinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza alper gezeravcı
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