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  4. Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati belli oldu!

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati belli oldu!

04.01.2024 23:38 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11’de AX-3 mürettebatı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonuna hareket edecek.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati belli oldu!

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru hareket edeceğini kaydederek, "Bu tarihi görev; Türkiye’nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullanarak yolculuğun saatini duyurdu. bir buçuk gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13.15'te ISS'e ulaşması bekleniyor.

UZAY MİSYONUNA ÖZEL HATIRA PULU!

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronot Alper Gezeravcı'nın Türk Bayrağını uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

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100. YILA ÖZEL!

Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk Bayrağı ile astronot Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uzay Türkiye yolculuk
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