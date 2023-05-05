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  4. Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayeti davasında yeni gelişme! Karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayeti davasında yeni gelişme! Karar açıklandı

05.05.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla ve Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayeti davasında yeni gelişme! Karar açıklandı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Ertuğrul Çelik, 2 kez müebbet hapis cezası aldı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada tarafları yeniden dinledi.

Duruşmada söz verilen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramanın ne olduğunu en iyi ben bilirim. Kimseye iftira atmadım başımı yastığa rahat koyuyorum. Teşhisimden eminim, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." diye konuştu.

Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen, "Anne ve babamın mezarlarında rahat uyumları için haklarını önce Allah'a sonra siz mahkeme heyetine emanet ediyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.
Uğur Büyükşen de sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti.

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Duruşmada söz verilen sanıklardan Başdemir, suçsuz olduğunu savunarak, "Ne kimseyi azmettirdim, ne kimsenin evini araştırdım ya da adam gönderdim. Mağduriyetim büyük. 2 senedir haksız yere cezaevindeyim." dedi.

Sanık Ertuğrul Çelik de "Ben Büyükşen ailesini bir kez olsun görmedim hiçbirini tanımam. 13 aydır suçsuz yere yatıyorum. Bu olayı yapan cezasız kalmaz elbet gerçek suçlu ortaya çıkacak. İnşallah üzerime bu suçu atanlar benden beter olsun." savunmasında bulundu.

Sanık Esra Taş ise savunmasında "Vicdanım son derece rahat, 2 yıldır tutukluyum psikolojim çok bozuldu. Berat ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, savunmalar ve beyanlar sonrası verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık Ertuğrul Çelik'e, "kasten adam öldürmek" suçundan 2 kez müebbet hapis, "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl, Büşra Büyükşen'e karşı yaralama suçundan 9 ay hapis cezası ka verdi.

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Diğer sanıklar Abdullah Başdemir ve Esra Taş da "başkasını suça azmettirmekten" ve "kasten adam öldürmek" suçlardan müebbet hapis ile "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırıldı.

Tutuksuz yargılanan Zekeriya O. hakkında ise delil yetersizliğinden berat kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, A.U. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

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Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddianamede, sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi istenmişti. (AA)

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Konya büyükşen cinayeti

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