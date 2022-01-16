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Türkiye'nin konuştuğu hastanedeki skandalda yeni gelişme! Kalem inatlaşması yüzünden oksijen vanasını kapatmıştı

16.01.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstanbul'daki bir hastanede yaşanan skandalı konuşuyor. Hemşireyle biyomedikal teknisyeninin kalem inatlaşması ve ardından yapılan şakalaşma ölüm getirdi. "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı. Nefessiz kalan bir hasta hayatını kaybederken, diğerleri ölümden döndü. Hemşire Ekrem K., sonu ölümle biten inatlaşmayı anlatırken, "'Kalemi vermezsen kapatırım' dedi. 'Kapatamazsın' dedim." diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu hastanedeki skandalda yeni gelişme! Kalem inatlaşması yüzünden oksijen vanasını kapatmıştı

Hastanedeki öldüren inatlaşmayla ilgili son dakika haberleri geliyor... Türkiye'nin bir anda gündemine oturan hastanedeki kalem inatlaşması ve ardından gelen ölüm İstanbul'da yaşandı. Bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri Fatih K. ile hemişre Ekrem K. akşam saatlerinde konuşmaya başladı. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih'in önlüğünün cebindeki kalemi aldı. Fatih, hemşireden kalemini geri istedi. Ekrem de kalemi geri getirmeyeceğini söyledi.

KALEM ŞAKASI İNADA DÖNDÜ OKSİJEN VANASINI KAPATTI

İkili arasındaki kalem şakası devam ederken, iddiaya göre tekniker, "Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi. Hemşire Ekrem K. ise böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek kalemi geri vermedi. İnada binen kalem polemiğinin sonunda Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı.

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KATLİAMDAN DÖNÜLDÜ! HASTALAR NEFESSİZ KALDI

Skandal dolu anlarda, yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı, hastanenin alarmı çalmaya başladı. Hastane yönetiminin tespitlerine göre yaşanan olay günü 16:34 sıralarında yoğun bakıma giriş yaptığı, 16.40 sıralarında yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattığı, bu esnada yoğun bakımda 5 hastanın oksijen desteği aldığı ve oksijen vanalarının kapanması sonucu görevlilerin seyyar oksijen vanalarıyla hastalarını tedavi etmeye çalıştığı tespit edildi.

HEMŞİRE YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Hemşire Ekrem K., sonu ölümle biten inatlaşmayı anlattı: ' Olay günü, yoğun bakım ünitesindeki 16:00 sıralarda nöbeti devralmıştım. Viziteye çıkarken üniteye Fatih geldi. Cebindeki kalemi alıp, hastalarımı ziyarete başladım. Bu sırada Fatih, kalemimi ver diyordu.

Bir hastamın yanına girdiğim sırada ünitede bulunan oksijen vanalarının olduğu panele gitti. Panelin kapağını açtı. Kalemi vermezsen kapatırım dedi. Kapatamazsın dedim. Bir süre sonra hastanede alarm çalmaya başladı. Alarm sırasında yoğun bakım ünitesindeki hastam fenalaştı. Acilen yanına gidip, ilk müdahaleyi yaptım. Ama hayatını kaybetti.

Hastanede skandal şakalaşma! Yoğun bakımdaki hastaları nefessiz bıraktı…Son dakika… Hastanede skandal şakalaşma! Yoğun bakımdaki hastaları nefessiz bıraktı…

Bir süre sonra yoğun bakım ünitesindeki herkes telaşa kapıldı. Hastaların hepsi alarm veriyordu. Vananın kapalı olduğu aklıma geldi. Bir süre sonra Fatih'in paneldeki kapattığı vanayı açtım. Bu sırada görevli Doktor Fatih'e bağırmaya başladı. Süpervizör hemşire ise olayla ilgili durumu tutanak altına aldı.'

EŞİ, 'SORUMLUYSA CEZASINI ÇEKSİN'

Hayatını kaybeden Yusuf S.'nin eşi Çiğdem S., eşi öldükten aylar sonra durumdan haberdar olduğunu, nefes alamadığından dolayı yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyerek, 'Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Yoğun bakıma girmeden iki gün öce rahatsızlandı.

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Ben tekniker tarafından yapılan müdahale nedeniyle eşimi kaybettiğimi öğrendim. Teknikerin eşimin ölümünde ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum' ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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