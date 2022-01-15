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Son dakika… Hastanede skandal şakalaşma! Yoğun bakımdaki hastaları nefessiz bıraktı…

15.01.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir hastanede yaşanan akıllara durgunluk veren şakalaşma hastanın ölümü ile sonuçlandı. Hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakası şöyle gelişti: "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı. Ardından yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı ve bir hasta hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Hastanede skandal şakalaşma! Yoğun bakımdaki hastaları nefessiz bıraktı…

Son dakika haberleri… İstanbul'daki bir hastanede biyomedikal teknikeri olarak çalışan Fatih K.(35), hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevliydi. Fatih K., hemşire Ekrem K. ile akşam saatlerinde konuşmaya başladı. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih'in önlüğünün cebindeki kalemi aldı. Fatih, hemşireden kalemini geri istedi. Ekrem de kalemi geri getirmeyeceğini söyledi. İkili arasındaki kalem şakası devam ederken, iddiaya göre tekniker, 'Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim' dedi.

OKSİJEN BAĞLANTISINI KESTİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Ekrem K. Fatih'e böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek, kalemi geri vermedi. İnada binan kalem polemiği sırasında Fatih K., yoğun bakım ünitesindeki oksijen panosunun kapağını açarak yoğun bakım ünitesine oksijen gönderen vanayı aniden kapattı. Hastanede alarm çalmaya başladı.
Bu sırada hemşirenin yoğun bakım ünitesindeki bir hastası ajite oldu. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de yoğun bakımdaki hasta, hayatını kaybetti. Entübe olarak yoğun bakımda tedavi gören hasta vananın kapanmasıyla nefessizlikten öldü. Bu sırada hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı.

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Hemşire Ekrem K. ve yoğun bakım ünitesindeki çalışanların olayla ilgili ifadelerine başvuruldu. Ekrem K., yaşanan şakalaşma olayı nedeniyle teknikerin yoğun bakım ünitesindeki oksijen paneline gittiğini, ardından panelin kapağını açarak üniteye bağlantı sağlayan vanayı kapattığını ve bu kapatma nedeniyle hastanede alarm çaldığını söyledi. Alarm sonrası yoğun bakım ünitesindeki hastalarından bir tanesinin ünitesindeki hastanın durumuyla ilgili alarm aldığını ve hastaya müdahalede bulunduğunu ifade etti.

"YAPTIĞIM ŞEY İÇİN ÜZGÜNÜM"

Fatih K., idari soruşturma kapsamında alınan ifadesinde ise yaşananları şöyle anlattı: 'Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim.

O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok' dedi.

İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA

Hemşire ve tekniker arasındaki yaşanan olaya yoğun bakım ünitesindeki ünitede görevli doktorlar, temizlik görevlisi, diğer hemşireler ve hasta bakıcıların da şahit olduğu belirlendi. Olaya tanıklık eden tüm personelin ifadesine başvuruldu.
Hastane idari soruşturma kapsamında ifadeler sonrası ilişiğini kestiği tekniker Fatih K. hakkında cezai soruşturma için önce Sağlık Bakanlığına ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık, şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan soruşturma başlattı.

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