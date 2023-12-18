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Türkiye'nin konuştuğu kazada beklenen rapor geldi! Somali Cumhurbaşkanının firari oğlunun çarptığı Yunus Emre Göçer de kusurlu bulundu

18.12.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Somali Cumhurbaşkanının oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp ölümüne yol açtığı kazada beklenen rapor ortaya çıktı. Kazada her iki isim de dereceleri değişmekle birlikte kusurlu bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu kazada beklenen rapor geldi! Somali Cumhurbaşkanının firari oğlunun çarptığı Yunus Emre Göçer de kusurlu bulundu

Türkiye'yi derinden sarsan kazadan sonra yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğlu konuşulmaya devam ederken merak edilen kusur raporu Adli Tıp Kurumu'ndan geldi.

Fatih’te 30 Kasım’da iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

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İfadesi alınıp serbest bırakılan Mohamud'un daha sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkınca tepkiler yükselmişti.

İKİSİ DE KUSURLU BULUNDU

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan gelen kusur raporunda, Gündüz vakti görüşün açık olduğu yolda seyri sırasında olay yerine doğru yaklaşan otomobil sürücüsünün sağa şerit değiştirme manevrası yapmak istediğinde, ilerisinde yine aynı şeritte seyretmekte olan ve hız azaltarak sağa doğru yönelen motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması zamanında uygun fren tedbiri ile beraber takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek ‘asli derecede’ kusurlu olduğu kaydedildi.

GÖÇER’İN YETERLİ AYNA KONTROLLERİNİ YAPMADIĞI AKTARILDI

Düzenlenen raporda, yolda sağa şerit değiştiren ve devamında hızını duracak seviyede azaltıp son olarak da hafif sağa manevra yaptığı görüntü kaydından anlaşılabilen motosiklet sürücüsünün ise bu hareketleri sırasında arkasından gelmekte olan otomobilin seyir durumuna dair yeterli ayna kontrollerini yapmamış, otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu dikkate almamış ve 80km/h azami hız limitli bu yolda duracak hıza düşüp son olarak bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yapmış bulunmakla kazaya etki ettiğinden ‘tali derecede’ kusurlu olduğu aktarıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motokurye
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