Türkiye'nin konuştuğu KPSS sınavıyla ilgili İYİ Parti'den hamle geldi! 'Sınav vakit kaybetmeden iptal edilmeli'

Türkiye KPSS'deki soruların daha önceden bir yayınevi tarafından yayımlandığı iddiasını konuşuyor. 31 Temmuz'da düzenlenen oturumdaki sınavda yer alan 20-30 civarında sorunun Yediiklim Yayınevi tarafından yayımlanan deneme kitapçığındaki sorularla şıklarına dek aynı olduğu iddialarına ilişkin görseller geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

ÖSYM: İDDİALAR ASILSIZ

İddialar üzerine ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

İYİ PARTİ'DEN SUÇ DUYURUSU

Son olarak İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarının beceriksizliği ve art niyetli yönetimi sonucu Türkiye’yi ve milletimizi her konuda kaosa sürüklediği gerçeği, dün yaşanan KPSS skandalı ile maalesef bir kez daha ortaya çıkmış ve infial yaratmıştır. Milyonlarca gencimizin devlet bünyesinde iş sahibi olmak için kurduğu hayaller ve verdiği emekler henüz kim olduğu belli olmayan karanlık eller tarafından hiç edilmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu skandalın tüm faillerini ortaya çıkarmak, gençlerimizin emeklerini kimlerin, hangi amaçla çaldığını milletimizin huzuruna sunmak ve cezalandırılmalarını sağlamak için Genel Başkanımız SN. Meral Akşener’in liderliğinde İYİ Parti olarak sonunda kadar konunun takipçisi olacağız.

AKP ve ona bağlı kadrolar, sebep oldukları bu rezilliği ne yaparlarsa yapsınlar örtemeyecek, sümenaltı edemeyecekler!

Ayrıca göz ardı edilmemesi gereken bir husus var ki, o da bu skandal sadece KPSS sınavı ile sınırlandırılamaz. Bu olay ile ÖSYM’nin bünyesinde yapılan tüm sınavlar şaibeli hale gelmiştir.

"SINAV İPTAL EDİLMELİ VE YENİDEN YAPILMALI"

Geçmişte ÖSYM’nin organize ettiği sınavlarda terör örgütü FETÖ’nün nasıl operasyonlar yaptığı, kendi kadrolarını devlete yerleştirmek için milyonlarca gencimizin emeklerinin nasıl çaldığı ortaya çıkmış ve halen acı bir tecrübe olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Dolayısıyla bu olay sadece ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün görevden alınması ile kapatılamaz.

Öncelikle KPSS sınavı vakit kaybetmeden iptal edilmeli ve yeniden yapılmalı.

AKP iktidarı ise aşağıdaki soruları acilen ve açıkça yanıtlayarak milletimize hesap vermelidir!

1) KPSS sınavında yaşanan bu skandalı kim organize etti? İşin siyasi ayağı var mı?

2) Bu operasyonun amacı neydi, hangi cemaat veya yapının kadroları devlete yerleştirilmek isteniyor?

3) Soruların kimlere verildiği tespit edildi mi?

4) FETÖ’nün devletin içinde halen varlığı devam ediyor mu? Eğer öyle ise buna kimler izin veriyor?

Tüm bu sorulara ek olarak, AKP yönetimine sesleniyorum;

Yönetemiyorsunuz! Beceremiyorsunuz!

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve milletini hak etmiyorsunuz!

Eğitimden, sağlığa, ekonomiden, dış politikaya kadar her konuda memleketi bataklığa sürüklediniz!

Eğer içinizde biraz olsun memleket sevgisi ve millete saygınız kaldıysa bırakın, gidin.

Seçimden korkmayın, sandığı getirin, milletin iradesine saygı duyun.

İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in liderliğinde biz seçime hazırız.

Sizin yarattığınız tahribatı, kısa sürede çözeceğimize milletimize söz veriyoruz.

Az kaldı, AKP gidecek Türkiye kazanacak!"

