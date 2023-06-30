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  4. Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

30.06.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi. Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi.

Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı. Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Büyükelçi Karagöz'ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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Büyükelçi Lizbon

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