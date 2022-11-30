Türkiye'nin olası harekatı öncesi ABD'yle ilgili çarpıcı iddia! 'Geri çektiler'

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine olası bir operasyona hazırlanırken peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanlamazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek bu konuda konuşmayacaklarını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE DEVRİYELERİ AZALTTILAR

Türkiye'nin, PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonları dolayısıyla, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG ile devriye sayılarını azaltan ABD'nin, aynı zamanda Suriye'deki diplomatlar dahil sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’e çektiği iddia edildi.

"BUNU YAPMAK GÜÇLERİMİZİ TEHLİKEYE ATAR"

AA muhabirinin medyada yer alan bu iddiaları doğrulayıp doğrulamadıklarına yönelik sorularına CENTCOM, "Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız, bunu yapmak güçlerimizi tehlikeye atar." yanıtını verdi.

İDDİALAR YALANLANMADI

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulamadı ancak verilen yazılı yanıtta, benzer sorular aldıklarını kaydederek daha önce yaptıkları gerilimi düşürme çağrısını yineledi. Israrlı sorular üzerine Dışişleri yetkilileri, iddiaları yalanlamazken geçen hafta yapılan açıklamanın ötesinde bir yorum yapmayacaklarını kaydetti.

