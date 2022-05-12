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Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’na bombalı saldırı

12.05.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu’na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar meydana gelirken, yaralanan olmadığı belirtildi.

Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’na bombalı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Boulogne-Billancourt’a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

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PARİS POLİSİ BÖLGEYİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa Türkiye
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