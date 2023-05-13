Türkiye'nin seçimine saatler kaldı! YSK üyeleri seçim sonuçlarını 'kokpit'ten takip edecek

Türkiye'nin seçimi için artık saatler kaldı. 81 ilde yarın saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlayacak. Tüm yurtta 17.00'a kadar devam edecek oy kullanma işlemlerinin ardından, oy sayımına geçilecek. Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da tüm hazırlıklarını tamamladı.

SEÇİM SONUÇLARI EŞ ZAMANLI OLARAK İZLENECEK

Kurulun kendi mühendislerince hazırlanan yazılım Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), yurt içi, yurt dışı, il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları olmak üzere toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor.

Bu kapsamda, SEÇSİS Veri Merkezi'nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

'KOKPİT' EKRANI HAZIRLANDI

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını "Kokpit" adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

SİYASİ PARTİLERE DE AÇIK OLACAK

"Kokpit" ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak.

İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

(AA)

