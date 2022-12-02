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Türkiye'nin yanı başında yeni kriz! Irak'a ait savaş gemileri Kuveyt karasularına girdi

02.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'a ait 3 savaş gemisi, Kuveyt'e ait karasularına girdi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, bu gemilerin derhal geri çekilmesini talep eden muhtıra verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada Kuveyt'in egemenliğini etkileyen herhangi bir ihlalin reddedildiği ve yasal yollara uygun olarak yanıt verme hakkının saklı tutulduğu vurgulandı. Konuyla ilgili Irak'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin yanı başında yeni kriz! Irak'a ait savaş gemileri Kuveyt karasularına girdi

Dünya, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı ile Kuzey Kore'nin füze denemelerini yakından takip ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Irak'a ait 3 savaş gemisi, Kuveyt karasularına girdi. Gemilerin derhal geri çekilmesi çağrısı yapan Kuveyt yaptığı açıklamada yasal yollara uygun olarak yanıt verme hakkının saklı tutulduğunu vurguladı. Krize yol açan gelişmede Irak'tan henüz bir açıklama gelmedi.

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"DERHAL GERİ ÇEKİN" ÇAĞRISI

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Tarık el-Ferac'ın, Irak Dışişleri Bakanlığı Arap Dairesi Başkanı Büyükelçi Usame er-Rifai ile bir araya gelerek, Irak donanmasına ait üç geminin Kuveyt karasularını ihlal ettiğini bildirdiği ve bu gemilerin derhal geri çekilmesini talep eden muhtıra verdiği bildirildi.

Kuveyt'in, iki ülke arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki deniz sınırının çiziminde esas alınan Hur Abdullah Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere kardeş Irak ile iş birliğine hazır olduğu belirtilen açıklamada, Kuveyt'in egemenliğini etkileyen herhangi bir ihlalin reddedildiği ve yasal yollara uygun olarak yanıt verme hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Irak'a kardeşlik bağlarını güçlendirecek her konuda ve iki ülkenin güvenliğini ve bölgenin istikrarını artıracak şekilde iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

IRAK'TAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Irak makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

ANLAŞMA 2012'DE İMZALANDI

Irak-Kuveyt sınırlarının belirlendiği uluslararası Hur Abdullah Anlaşması, iki ülkenin hükümetleri tarafından 2012’de imzalandı. Anlaşma genel hatlarıyla, iki ülkenin deniz taşımacılığı konusunda ortak iş birliğini öngörüyor.

Kuveyt-Irak arasındaki sınır krizi, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in 1990’da Kuveyt’i işgali sonrasında iki taraf arasında uzun bir dönem boyunca süren sakinliğin ardından geldi.

İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretler, Kuveyt’in Irak’ın Necef kentinde konsolosluk açması ve Kuveyt’in Şubat 2018’de Irak’ın yeniden imarı için destek konferansı düzenlemesi ikili ilişkilerde kaydedilen önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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