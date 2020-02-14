HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttı

Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye’de 2010’dan 2018’e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 olurken, yaşlı nüfusunun en çok arttığı il Zonguldak olarak kaydedildi. Yaşlı nüfusuna paralel olarak Türkiye’deki huzur evi sayısı da incelenirken özel, diğer ve kamuya bağlı olmak üzere 411 adet olduğu saptandı.

Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttı

Medya takip kurumu Ajans Press, yaşlı nüfusu ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre yaşlı nüfusu ile alakalı 2018 yılında basına yansıyan haber adedi bin 364 olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra huzurevlerinin basında konuşulma oranına bakıldığında 11 bin 359 olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde en çok huzurevlerine yapılan moral ziyaretlerinin konuşulduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUSUN AZALDIĞI TEK İL GÜMÜŞHANE

Ajans Press’in, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de 2010’dan 2018’e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 oldu. Yaşlı nüfusunun en çok arttığı iller ise sırasıyla Zonguldak, Yozgat, Adana, Ağrı, Adıyaman, Aksaray, Tokat, Iğdır, Mersin, Hakkâri, İzmir ve Antalya olarak kaydedildi. Buna karşın yaşlı nüfusunun azaldığı tek il Gümüşhane olarak gözlendi. Yaşlı nüfusuna paralel olarak Türkiye’deki huzur evi sayısı da incelenirken özel, diğer ve kamuya bağlı olmak üzere 411 adet olduğu saptandı. Sadece bakanlığa bağlı huzur evi sayısı ise 152 olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Liseli Didem’den 4 gündür haber alınamıyorLiseli Didem’den 4 gündür haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye yaşlı nüfus Yaşlı İnsan

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

4 gündür haber alınamıyor! Ekipler seferber oldu

İzmir'de gri civa operasyonu! Gözaltılar var

İzmir'de ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL

Baldızını boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Mahkemede sanığa büyük şok

Baldızını vahşice öldürmüştü! Mahkemede sanığa büyük şok

Organları dışarıda doğmuştu... Baran bebek yaşam mücadelesini kazandı

Organları dışarıda doğmuştu... Baran bebek yaşam mücadelesini kazandı

Burhan Kuzu'dan Fatih Portakal'a tepki: Tetikçilik yapıyorsun

Burhan Kuzu'dan Fatih Portakal'a tepki: Tetikçilik yapıyorsun

Esenyurt'ta ilkokuldaki taciz skandalıyla ilgili yeni gelişme

İlkokuldaki taciz skandalıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.