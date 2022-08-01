Türkiye'nin yeni Adnan Oktar'ı mı? Tuncer Çiftçi yıllar sonra yeniden ortaya çıktı, kadın müritlerinin videosu olay oldu

Tuncer Çiftçi, yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Kocaeli'ne gelerek kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, hastaları tedavi ettiği iddiasıyla televizyon programlarında canlı dua seansı yapıyordu. Çiftçi, şifa arayan bir grup kadını “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” sözleriyle buz gibi şelaleye sokmuştu. Söz konusu görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

'CENNET GARANTİLİ MEZAR YERİ' Mİ SATTI?

Kurduğu radyosunda ‘cennet garantili mezar yeri’ sattığı da konuşulurken, hatta insanların kapış kapış mezar yeri satın aldığı iddia edilmişti.

KADIN MÜRİTLERİYLE UMRE ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Binlerce kadınla etkinlikler düzenleyen Çiftçi, kadın müritleriyle umre ziyaretine bile gitmişti.

2018 YILINDAN BU YANA GÖRÜNMÜYORDU

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Tuncer Çifti'nin de artan mahkeme dosyaları nedeniyle 2018 yılında yurt dışına kaçtığı ve İngiltere'den yayınlarına devam ettiği söylenmişti.

KADIN MÜRİTLERİ PAYLAŞTI, YENİDEN GÜNDEM OLDU

Şimdi ise Kendini "Mehdi" ilan eden Tuncer Çiftçi'nin kadın müritlerinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videodaki kadınlar Tuncer Çiftçi için "Allah Nuru" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Bu videonun dışında Tuncer Çiftçi'nin, doğum gününde uzun namlulu silahlarla çektiği video da ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde uzun namlulu silahlara Çitfçi'nin yürüdüğü görülüyor.





