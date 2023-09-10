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  4. Türkiye o görüntüleri konuşmuştu! Gaziosmanpaşa'daki kaçırma iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Türkiye o görüntüleri konuşmuştu! Gaziosmanpaşa'daki kaçırma iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

10.09.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın perde arkası ise çok başka çıktı! İşte detaylar...

Türkiye o görüntüleri konuşmuştu! Gaziosmanpaşa'daki kaçırma iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Dün, 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki kadının yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi İ.J.'yi zorla otomobile bindirdi. Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Çevredekilerin kaçırılma iddiasıyla çok sayıda ihbarda bulunduğu olayla ilgili emniyet alarma geçti.

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IĞDIR'A GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İ.J. ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.'nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıkta ki Iğdır'a gittikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen İ.J ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M.'nin nişanlı oldukları öğrenildi.

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KAÇIRMA İDDİASI 'SÜRPRİZ' ÇIKTI

İ.M.'nin nişanlısına sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Iğdır Gaziosmanpaşa

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