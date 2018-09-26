"Türkiye önemli partnerdir"

BERLİN (AA) – Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin Almanya ve Avrupa için önemli bir partner olduğunu söyledi.
Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya ziyaret gerçekleştireceğine işaret ederek, Erdoğan'ın önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geleceğini, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile iki kez görüşeceğini belirtti.
Görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin yanında bölgesel konuların da ele alınacağını ifade eden Seibert, görüşmelerde iki ülkenin ortak çıkarlarının da konu edileceğini kaydetti.
Seibert, "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de önemli bir partnerdir." ifadesini kullandı.
Almanya'da 3-4 milyon arasında Türk kökenlinin yaşadığının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sadece bu bile Alman-Türk ilişkilerini özel kılıyor çünkü böyle bir insani köprü var." değerlendirmesinde bulundu.
Seibert, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak istikrarlılığına "ilgi duyduklarını" belirtti.
Almanya ziyaretine yarın başlayacak Başkan Erdoğan, cuma günü Steinmeier ve Merkel ile görüşecek.
Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter
Trump'tan darbe sinyali!
Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusuydu... Ece Koç'tan gündem yaratacak itiraflar!
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede
Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!
Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum