HABER

"Türkiye önemli partnerdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de önemli bir partnerdir"

BERLİN (AA) – Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin Almanya ve Avrupa için önemli bir partner olduğunu söyledi.

Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya ziyaret gerçekleştireceğine işaret ederek, Erdoğan'ın önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geleceğini, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile iki kez görüşeceğini belirtti.

Görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin yanında bölgesel konuların da ele alınacağını ifade eden Seibert, görüşmelerde iki ülkenin ortak çıkarlarının da konu edileceğini kaydetti.

Seibert, "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de önemli bir partnerdir." ifadesini kullandı.

Almanya'da 3-4 milyon arasında Türk kökenlinin yaşadığının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sadece bu bile Alman-Türk ilişkilerini özel kılıyor çünkü böyle bir insani köprü var." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak istikrarlılığına "ilgi duyduklarını" belirtti.

Almanya ziyaretine yarın başlayacak Başkan Erdoğan, cuma günü Steinmeier ve Merkel ile görüşecek.

PARTNER Bu eğitimden geçmek cesaret ister! Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem olduErdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu
Lüks yolcu gemisi Marmaris'e demir attıLüks yolcu gemisi Marmaris'e demir attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berlin Alman Hükümetinin Sözcüsü Steffen Seibert Türkiye

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.