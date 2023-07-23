Türkiye resmen kavruluyor! Taksim'de bir vatandaş asfaltta yumurta pişirip ekmek banarak yedi...

Tüm Türkiye'de etkisini iyiden iyiye hissettiren kavurucu sıcaklardan İstanbul da nasibini aldı. Megakentte sıcaklıklar nemin de etkisiyle 38 dereceyi buldu.

TAKSİM'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER!

Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzandı.

28 yaşındaki Ramazan Deniz ise sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı. Pişen yumurtayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, "45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var" dedi.

Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi. (İHA)



