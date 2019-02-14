Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye" konulu üçlü zirvesi başladı.

Sanatoryum Rus'da, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ev sahipliğinde yapılan zirve öncesinde Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi karşıladı. Liderler aile fotoğrafı çekilmesinin ardından görüşmeye geçti.

Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, zirve toplantılarından dördüncüsünde Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Putin'e misafirperverliği için teşekkür etti.

Erdoğan, dün İran'da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı diledi.

Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, 8 yıldır silahların ve bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkının kendilerinden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler beklediğini söyledi.