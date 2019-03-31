Türkiye sandık başında

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile CHP adayı Vahap Seçer oylarını kullandı.

Eşi Zeliha Su ile merkez Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokuluna gelen Vali Su, 1129 numaralı sandıkta tercihini yaptı.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımız, demokrasi şenliği bilinciyle oylarını kullanıyorlar. Biz de tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Ülkemiz ve milletimiz için sonuçların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Hava koşullarındaki olası olumsuzluklara karşı ekiplerin tedbir aldığını aktaran Su, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da oyunu merkez Yenişehir ilçesindeki 50. Yıl Göçerler İlkokulundaki 1536 numaralı sandıkta kullandı.

Kocamaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin demokrasiye hayırlı olmasını dileyerek, "Çok uzun bir uğraşlardan sonra bugüne, sandığın başına geldik. İnşallah bu sandıktan da memleketimiz, cumhuriyetimiz için hayırlı bir netice çıksın istiyoruz, bunu bekliyoruz. Tabii zor bir süreçti. Yaşananları hepiniz biliyorsunuz ama milletimiz Mersin'de bu yaşananlardan sonra memlekete, demokrasiye sahip çıkacaktır." dedi.